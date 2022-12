Calcio | Mondiali 2022 | cori xenofobici contro il canadese Milan Borjan | la FIFA multa la Croazia

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nonostante siano trascorsi diversi giorni dall’episodio, che risale alla fase a gironi deidiin Qatar e al match che ha visto affrontarsi da un lato lae dall’altro il Canada, laha deciso poche ore fa (come riportato da Marca) di prendere un provvedimento per quanto accaduto. Infatti, durante il match, i tifosi croati hanno rivoltonei confronti dell’estremo difensore, nato a Terin (in) ma di nazionalità serba, naturalizzato, accusato di essere un Ustaše, ossia appartenente al movimento fascista croato.: Olanda-Argentina, una classica del...