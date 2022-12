A Monreale un riconoscimento a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia | festa alla Carrubella

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Aè stata instta una targa in onore di. Un’iniziativa di Piero Faraci dicome la vorresti è Carmelo Norcia che fa parte del gruppo dicommercio. La targa è stata realizzata dà La fornace di Bisanzio, in occasione del 30° anniversario della morte dell’attore comicolive.it)

In occasione del 30° anniversario della morte dell'attore comico Franco Franchi il comune di, in collaborazione con l'associazione "Commercio", venerdì 9 dicembre alle ore 10