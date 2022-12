Putin | “La Russia si difenderà con tutti i mezzi a sua disposizione”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) MOSCA – La“sicona sua” nella “lotta per gli interessi nazionali” contro l’Occidente. Lo ha detto il presidente russo Vladimir, aggiungendo che le organizzazioni per i diritti occidentali hanno trattato Mosca come “un Paese di seconda classe che non ha alcun diritto di esistere”. “Ci può essere solo una risposta da parte nostra: una lotta coerente per i nostri interessi nazionali” e “lo faremo in vari modi e e con vari. Prima di tutto, ovviamente, ci concentreremo suipacifici, ma se non rimane altro, ci difenderemo cona nostra”.ha anche aggiunto che “l’operazione speciale” in Ucraina è ...

Sarà soltanto lui, infatti, a decidere se trattare con ladi Vladimir. Al tempo stesso, però, non mancano le preoccupazioni per un eventuale allargamento del conflitto. Ecco perché ..."Sì, lo stiamo facendo - ha detto- ma chi ha iniziato". Per il presidente russo, quei bombardamenti sono una risposta all'esplosione che ha danneggiato il ponte in Crimea, oltre che agli ...È quello reso pubblico da Verdi, Ps, Mps e altre formazioni progressiste in previsione della Giornata mondiale dei diritti umani ...Putin pone le condizioni per una lunga guerra di conquista in Ucraina. Le forze russe hanno utilizzato i droni Shahed-136 in Ucraina per la prima volta in tre settimane. Mentre Mosca continua a fare..