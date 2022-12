Pattinaggio artistico | Mao Shimada in testa dopo lo short junior alle Finali Grand Prix 2022 | ma la classifica è corta

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Gara apertissima nella categoria individuale femminile, terza prova della prima giornata delle-2023 diil segmento più corto infatti quattro delle sei concorrente in lizza sono raccolte in un fazzoletto di quattro punti, lasciando dunque aperto ogni scenario in vista del libero. In una lotta al 100% asiatica a trovare laprovvisoria dellaè la nipponica Mao, autrice di una performance da 69.66 (38.84, 30.82) impreziosita da un triplo loop in apertura, dal doppio axel e dalla combinazione in zona bonus triplo lutz/triplo toeloop, quest’ultimo redarguito con la chiamata sul quarto. L’allieva di Mie Hamada, con le migliori ...