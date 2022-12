NBA | risultati della notte 8 dicembre | Fontecchio firma la vittoria di Utah contro Golden State Banchero domina nel supplementare

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Sono undici le partite di una serata NBA che Simonedifficilmente dimenticherà. L’azzurro gioca la sua miglior partita da quando veste la maglia degliJazz e soprattutto segna anche il canestroad un secondo dalla fineWarriors. Finisce 124-123 percon un finale incredibile: palla rubata sulla rimessa degli Warriors epiede che porta alla schiacciata per il successo di. Non c’è solo questo per l’italiano, ma anche 18 punti in 19 minuti uscendo dalla panchina, che trascinanooltre ai 22 di Jordan Clarkson.era senza Steph Curry e subisce l’undicesima sconfitta in trasferta ...

Sky Sport

Colpo esterno per i Detroit Pistons (7 - 19) che sorprendono a domicilio i Miami Heat (11 - 14) per 96 - 116 . Gli Heat si trovano davanti alla prima sirena (25 - 20), con gli ospiti che inseguono a ...Trascinata da un maestoso Donovan Mitchell (43 punti), Cleveland gioca da grande squadra e batte i Los Angeles Lakers, rendendo amarissimo l'ennesimo ritorno a casa di LeBron James. Per Anthony Davis ... NBA, i risultati di oggi: Boston umilia Phoenix, New Orleans prima forza a Ovest I Nets, alla ricerca della settima vittoria casalinga, ospiteranno gli Hornets, attualmente terzultimi in Eastern Conference ...Ecco tutti i risultati della notte del 6 dicembre di regular season NBA 2022/23. Vittorie anche per Dallas e Detroit.