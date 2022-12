Kate Middleton incinta? Rotondità sospette sotto l’abito iconico

(Di giovedì 8 dicembre 2022)verde mela indossato dadurante il viaggio negli Stati Uniti ha fatto letteralmente il giro del mondo. La trasferta dei Principi di Galles, la prima Oltreoceano dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, non è stata così brillante come ci si sarebbe aspettati. A spiccare, invece, è stata l’eleganza della futura Regina, che ha attirato tutte le attenzioni su di sé., il vestito la tradisce Che la Principessa del Galles abbia sempre desiderato un quarto figlio non è di certo un mistero. Non è però dello stesso avviso suo marito William, che vorrebbe invece dedicarsi maggiormente agli impegni che li vedono coinvolti giorno dopo giorno. Con la morte della Regina Elisabetta, i loro doveri verso la Corona sono decisamente aumentati e, a risentirne, è stata certamente ...

Secondo i bene informati il Principe William ehanno deciso di non guardare lo show , mentre Re Carlo medita sul da farsi.e William snobbano Harry e Meghan. I Reali snobbano il ...... l incontro in tribunale e lo spiraglio (forse) per una nuova trattativa Articoli più letti E adesso Harry e Meghan Markle attaccano anche: ecco perché di Antonella Rossi L'outfit ...Non aspettate oltre per regalarvi lo stesso abito Mango dell’icona della moda Kate Middleton! Con l’avvicinarsi dell’inverno, rimanere femminili e alla moda non è sempre facile per le appassionate di ...Di nuovo le due cognate a confronto: da un lato Kate Middleton, nuova principessa del Galles, apparsa stressata sul red carpet ma incantevole ...