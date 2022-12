Ischia | il cardinale polacco Konrad Krajewski in ginocchio davanti alle bare delle vittime della frana

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L'elemosiniere del Papa, il, oggi in visita all'isola di, si è soffermato in preghiera all'internoChiesaSantissima...

L'Elemosiniere del Papa inviato a Ischia per essere vicino ai familiari delle vittime dell'alluvione stamattina ha portato l'abbraccio di Bergoglio alla gente. Il Cardinale Konrad Krajewski accompagnato da don Gino Ballirano, parroco della chiesa della Santissima Annunziata, si è soffermato in preghiera all'interno della chiesa. Konrad Krajewski è arrivato per una visita ufficiale: "A ogni familiare delle vittime corona benedetta del Rosario"