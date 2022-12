Incendio torre dei Moro | congelati 25 milioni ai costruttori | la mossa sospetta prima del risarcimento danni

Leggi su open.online

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Un grosso movimento spostato di denaro dall’Italia alla Svizzera deiAlberto e Roberto, oltre che della moglie del primo, Stefania Grunzweig, sono statidal tribunale di Milano che ha disposto il sequestro di 25di euro. Si tratta deidel grattacielo di via Antonini a Milano, che il 29 settembre 2021 è andato a fuoco in unche non fece vittime, ma devastò di fatto 26 appartamenti e 13 auto, mentre il palazzo veniva avvolto da fiamme di 50 metri. Come riporta il Corriere della Sera, i giudici Grazia Fedele e Ilaria Gentile con due provvedimenti di urgenza hanno “congelato” conti correnti e immobili, tra cui un intero palazzo in centro a Milano e diversi appartamenti in apparente dismissione, pari secondo la stima di Reale Mutua ...