c' e' anche chef rubio tra le persone denunciate da liliana segre per gli attacchi antisemiti

Come detto, fra coloro che sono stati alla fine denunciati ci sarebbeRubio. Il noto cuoco presentatore di "Unit e Bisunti" già nel 2019 aveva ricevuto una denuncia per istigazione all'...... scintille in tv tra Conte e Lucaselli - Ronzulli Tra i 24 denunciatinomi noti tra i paladini della sinistra più antagonista comeRubio, cuoco noto per le sue trasmissioni in tv ma...Martedì la senatrice a vita Liliana Segre ha presentato alla caserma dei carabinieri di Milano 24 denunce per minacce ricevute online. Assistita dall'avvocato… Leggi ...Dopo gli insulti e le minacce di morte ricevute tra social e email, Liliana Segre ha deciso di denunciare ai carabinieri 24 persone ...