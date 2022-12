Calciomercato.com

Il Cinema Modernissimo è una sala sotterranea,nel tempo, nel ventre nascosto di. Alcuni suoni caldi evocano uno spazio intimo, un rifugio sentimentale contro il trambusto della città ...Gli ospiti gestiscono il margine prima dell'intervallo, anche se i toscani iniziano a prendere le misure degli avversari e del canestro: all'intervallo ci sisul 46 - 36 Imola. Al rientro in ... Bologna, si ferma Zirkzee: le sue condizioni, in dubbio per la ripresa Medel, centrocampista del Bologna, ha parlato del momento della squadra e del suo contratto in scadenza: ottimo clima e voglia di rinnovare ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...