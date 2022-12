Basket femminile | Schio sconfigge Mersin in Eurolega | Venezia supera Gernika in Eurocup

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Serata positiva per ilitaliano. Nelle coppe europee, sono infatti arrivate due vittorie importante per. La Beretta Famila ha sconfitto per 76-72 il CBK, portandosi al primo posto del Gruppo B di. Nonostante abbia gli stessi punti dell’Avenida,è avanti nella differenza canestri nello scontro diretto. In, invece, l’Umana Reyer ha piegato il LointekBizkaia ai supplementari per 68-65. Successo importante che permette alle lagunare di vincere il girone con un turno d’anticipo e accedere alla fase successiva. SportFace.

Quello che torna dagli spogliatoi è un club di casa con tanta, tantissima voglia di dimostrare al proprio pubblico la propria forza. Mersin l'allungo lo riprova anche sul +7, ma non fa i conti coi ...

Basket femminile, EuroCup: Venezia batte Gernika dopo un overtime Senza Shepard e Cubaj le orogranata rimontano nell'ultimo quarto, conquistano l'overtime e vincono la partita in un Taliercio in festa ...