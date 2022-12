Barbero | “Vietare per legge di esprimere certe posizioni è deleterio e pericolosissimo” E fa l’esempio del negazionista Faurisson

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Credo che “la politica soprattutto in una democrazia debba entrare con molta molta delicatezza e possibilmente il meno possibile nelle manifestazioni del pensiero”. Così Alessandro Di Battista, presentando il suo libro “Ostinati e contrari – voci contro il sistema” (edizioni PaperFirst) alla fiera della piccola e media editoria Più libri più liberi, rispondendo a una domanda di Marco Lillo sui “limiti della libertà di manifestazione del pensiero”. Per Di Battista “proibire perla manifestazione di un pensiero” non “riduce la manifestazione del pensiero stesso”. “Il libero pensiero è il prezzo che la democrazia, se è democrazia, deve pagare”, ha aggiunto Di Battista. Della stessa idea Alessandro, intervenuto alla presentazione e tra gli intervistati del libro. “I divieti di...

Barbero: "Vietare per legge di esprimere certe posizioni è deleterio e pericolosissimo"