Stupefacenti | la Cassazione fissa i limiti della lieve entità

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Andrea Cagliero - Laprova are iponderali per il riconoscimentonella detenzione di sostanze

penale sez. IV, 08/03/2018, n.14663 Condotta di guida eclatante La condotta tipica ...187 del codice della strada non è quella di chi guida dopo avere assunto sostanze, bensì ......accertato con intercettazioni telefoniche e ambientali In tema di traffico di sostanze,...penale sez. II, 24/03/2021, n.15616 Localizzazione con Gps e intercettazioni ambientali ...Nascondeva la droga al posto dove suoi coetanei e adolescenti giocavano tutti i giorni ma il nascondiglio fu scoperto dalle forze ...Diventa autore di Diritto.it Scopri di più! Ti potrebbe interessare anche Ordinanza cautelare ex art. 292 c.p.p.: la nullità deve essere qualificata come nullità a regime intermedio di Di Tullio D'Eli ...