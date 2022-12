Pagamenti elettronici | Romeo Lega | “Relazione tra uso del contante ed evasione? Fatemi vedere gli studi…” E se la prende con i giornalisti

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Quello del Pos è un problema che deve definire l’Unione Europea. Può darsi che dica che va bene 60 euro, può darsi che dica 40 o 30”. Così il capogruppo dei Deputati di Fratelli d’Italia Tommasi Foti, al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Dunque sulla soglia al di sotto della quale i commercianti non dovranno pagare multe, il governo e la maggioranza prendono tempo, dopo le critiche arrivate, tra gli altri, da Bankitalia durante le audizioni parlamentari sulla manovra. Bankitalia ha sottolineato come l’utilizzo del Pos e un tetto basso al tetto del contate siano strumenti utili al contrasto della criminalità. Ha prodotto inoltre uno studio nel quale si mostra come l’uso delabbia costi per i commercianti, maggiori delle commissioni sull’uso di carte e bancomat. Ma la, con i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo ...

La premier ha incontrato questa mattina i capigruppo della maggioranza per concordare gli emendamenti, soprattutto sugli articoli che riguardano ie il Superbonus. Forza Italia ...Tra le voci di costo, soprattutto per le piccole attività restano anche quelle legate ai: "quello che pesa non è tanto il pos in sé, quanto le commissioni bancarie che gravano ...L’esclusione della fatturazione elettronica per i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria era stata introdotta nel 2018 per gli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021 e ...La premier ha incontrato questa mattina i capigruppo della maggioranza per concordare gli emendamenti, soprattutto sugli articoli che riguardano i pagamenti elettronici e il Superbonus. Forza Italia ...