“Neve in pianura e gelo” Meteo Italia | quando e dove Le previsioni di Giuliacci

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Maltempo sull’: si prospetta un ponte dell’Immacolata caratterizzato da tanta instabilità con piogge e anche qualche fiocco di. Dopo una breve fase di tranquillità, infatti, il tempo tornerà a peggiorare dalla sera di giovedì 8 dicembre a causa del passaggio di una perturbazione, la terza del mese, che investirà tutto il Paese e poterà pioggia intensa al Centro-Nord, con nevicate sui rilievi del Nord e venti sostenuti dai quadranti meridionali al Centro-Sud fino a venerdì 9 dicembre. Anche per il fine settimana non si prevede nulla di buono a causa dell’arrivo di due perturbazioni: la prima è prevista sabato 10 dicembre e porta con sé precipitazioni diffuse su tutta l’a partire dal mattino al Centro-Nord e in estensione alle regioni meridionali nel pomeriggio. Domenica 11 dicembre è prevista l’irruzione di aria ...

...sullaPadana ma con tempo asciutto. Nuvolosità in aumento tra pomeriggio e sera poi tempo in peggioramento nella notte ad iniziare dalle regioni di Nord - Ovest con possibilità anche di...Temperature rigide inPadana interessata da nebbie e inversione termica con gelate notturne. Le nevicate saranno abbondanti sulle Alpi, soprattutto da venerdì con gli impianti aperti per un weekend all'insegna ...Per il ponte dell'Immacolata sono in arrivo importanti perturbazioni in quasi tutto il Paese, con pioggia e neve, assieme a temperature più fredde: l'intervista a Paolo Corazzon (3BMeteo).