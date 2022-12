Minacce social a Giorgia Meloni | ‘Se togli il reddito di cittadinanza ammazzo anche tua figlia’ | identificato

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Si nascondeva dietro lo pseudonimo di Sasha Manexi, ma in compenso come foto profilo aveva usato la reale immagine del suo volto. Non ci ha messo molto la polizia postale di Roma, che indaga su mandato della procura della Capitale, a identificare l’autore delle pesantiindirizzate all’attuale premier. “Attenta che ti arriva un coltello in pancia a te e tua figlia, tuile io uccido tua figlia SICURO”, scriveva sulla pagina Twitter ufficiale della Presidente del Consiglio italiana. Ledi Sasha Manexi Si tratta di un ventisettenne della provincia di Siracusa, disoccupato e percettore didi, ...

Leggi Anchea Meloni e figlia, la destra: 'Cattivi maestri aizzano le piazze sul Reddito'. Conte: 'Solidale, capitò anche a me durante il Covid'Giuseppe Conte , prima di rispondere alle domande della stampa, fa una premessa sullea Giorgia Meloni : 'Ferma condanna delleche sono arrivate alla premier e a sua figlia, ferma condanna per questi gesti esecrabili - dice Conte - . Del resto, lo so bene, negli ...E' stato identificato l'autore delle minacce alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ... domiciliare e il sequestro delle apparecchiature informatiche e dell'account social.Oggi pomeriggio si giocheranno le gare valide per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C. Ad aprire il programma di giornata saranno le sfide Foggia-Catanzaro e Viterbese-Vicenza, mentre chiuderà ...