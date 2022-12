Mercoledi 7 Dicembre 2022 Sky Cinema | Fatima

Sky Tg24

Stasera in TV: i film da non perdere di mercoledì 72022. Cast Away, Maledetto il giorno che t'ho incontrato o A spasso con Daisy Ecco i migliori film in programma ...Prima Lettura Dal libro del profeta Isaìa Is 40,25 - 31 'A chi potreste paragonarmi, quasi che io gli sia pari' dice il Santo. Levate in alto i vostri occhi e guardate: chi ha creato tali cose Egli ... Meteo, le previsioni di lunedì 5 dicembre. Perturbazioni al Nord Quali novità ci saranno oggi, mercoledì 7 dicembre 2022 Vediamole insieme con l’Oroscopo di Branko con le previsioni per tutti i ...La moglie Paola, i figli Lorena e Fabrizio unitamente ai parenti tutti annunciano la scomparsa del loro caro Per un ultimo saluto in forma civile la camera ardente sarà allestita domani Mercoledì 7 Di ...