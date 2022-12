Malore per il sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino | ricoverato in ospedale

LA NAZIONE

Alexander Pereira accusava da qualche giorno alcune linee di febbre, oltre a tosse e raffreddore, ma non il contagio da ...O come l'altra sera quando nell'hotspot di Lampedusa è morta una neonata di 6 mesi: sembrava stesse bene ma un problema congenito o unimprovviso non le hanno lasciato scampo.Fatima ... Muore a Capalbio per un malore davanti al compagno Alexander Pereira accusava da qualche giorno alcune linee di febbre, oltre a tosse e raffreddore, ma non il contagio da Covid ...Malore nella casa del Grande Fratello Vip per uno dei concorrenti del reality di canale cinque. ecco cosa è accaduto a Cinecittà ...