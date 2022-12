Goldenpass Express | in Svizzera il treno firmato Pininfarina

Agenzia ANSA

Dall11 dicembre ai confini delle Alpi Vodesi e Bernesi circoleranno i nuovi treni disegnati da Pininfarina per la società ferroviaria Mob (Montreux Oberland Bernese). Ilcollegherà tre attrazioni turistiche della Svizzera: Montreux, Gstaad e Interlaken. Una sfida resa possibile da un rivoluzionario carrello a scartamento variabile che consentirà di ...Grazie alle innovazioni tecniche, in particolare i treni a scartamento variabile progettati appositamente per questa tratta, ilora viaggia direttamente dalla Riviera Vaudoise ...