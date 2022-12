Fiorentina | la squadra di Italiano ne fa 9 all’Always Ready

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Laprosegue il suo ritiro in vista del ritorno in campo e nell’amichevole odierna ne ha fatti 9 contro l’AlwaysLaprosegue il suo ritiro in vista del ritorno in campo e nell’amichevole odierna ne ha fatti 9 contro l’Always. Ottimo test per ladiche sta mettendo benzina nelle gambe. In gol Ikoné, autore di una tripletta, oltre a Saponara, Bianco, Biraghi, Mandragora, Benassi e Kouame. L'articolo proviene da Calcio News 24.

