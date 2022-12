Bianca Balti finisce in ospedale | le devono asportare entrambi i seni | la situazione è molto grave | “sono terrorizzata”

Operazione fissata l'8 dicembre per la modella lodigiana che ha fatto la stessa scelta della star di Hollywood per evitare problemi in futuroCon queste parole in una lunga e sofferta newsletter, intitolata Loss of feeling e indirizzata ai suoi follower,annuncia che si sta per sottoporre a una doppia mastectomia preventiva, ...Avere la mutazione genetica BRCA aumenta notevolmente la possibilità che delle cellule "difettose" comincino a replicarsi in modo ...Operazione fissata l’8 dicembre per la modella lodigiana che ha fatto la stessa scelta della star di Hollywood per evitare problemi in futuro Bianca Balti ha annunciato sui social di aver preso una de ...