Afghanistan | con la Sharia tornano le esecuzioni talebane in piazza

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic – Con il ritorno della ferrea legge islamica della, in questi giorni i talebani hanno eseguito quella che, si pensa, sia la loro prima esecuzione pubblica dal loro ritorno al potere in, dopo la smobilitazione delle truppe Usa e Nato. Ha dichiararlo sono stati li stessi taeibani tramite un loro portavoce: “dopo aver confessato un omicidio, un uomo di nome Tajmir è stato impiccato dopo regolare sentenza di condanna in un affollato stadio sportivo nella provincia sud-occidentale di Farah”. L’esecuzione in pubblicaarriva settimane dopo che i giudici sono stati incaricati dal governo di far rispettare pienamente la legge della. All’impiccagione del presunto assassino, tra i centinaia di presenti hanno assistito anche decine di leader talebani, tra cui ministri, giudici della ...

Servizio Informazione Religiosa

