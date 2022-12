Addio all’arbitro di boxe Mills Lane Era sul ring nel match del ‘morso’ di Tyson

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) E’ morto, leggendario arbitro americano di. Aveva 85 anni. Lo ha annunciato il figlio Terry dalla loro casa di Reno, in Nevada.era stato l’arbitro di alcuni tra gli incontri più importanti della storia, tra cui quello del famosotra Mikee Evander Holyfield, quandostacco’ un pezzo d’orecchio al suo avversario e venne squalificato. Tra i suoi piu’ di cento incontri per il titolo mondiale,aveva diretto nel ’79 l’incontro per il titolo iridato dei medi tra Vito Antuofermo e Marvin Hagler, finito in pareggio. L’ex arbitro aveva avuto un ictus nel 2002 che lo aveva lasciato parzialmente paralizzato e incapace di parlare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.