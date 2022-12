“Stupende!” Le sorelle di Antonino Spinalbese emozionano al GF Vip | chi sono Assunta e Lucia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022), ledientrate nella casa del GF Vip 7 per salutare il fratello che per loro è anche un po’ un papà. Soprattutto per, la sorella minore. “Per mia sorella maggioreun fratello e un amico, per la minoreun papà”, aveva spiegato commossoqualche settimana fa.ha perso il papà e da quel momento in poi ha dovuto indossare i panni dell’uomo di casa. “Ho sofferto tanto per lei perché non sa che cosa è avere un padre. Ho la fortuna di avere un sacco di amici dove vive. Qualora dovesse fare qualche cavolate, due ore e mezza eda lei. L’ultima volta che è accaduto, se lo ...