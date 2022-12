Seconda scuffia per Luna Rossa in allenamento | il video dell’accaduto

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ancora unaper il prototipo dinegli allenamenti a Cagliari: durante una puggiata con vento sui 20 nodi, LEQ12 si è ribaltato in acqua. Poco rilevanti le conseguenze, con l’imbarcazione che non ha subito particolari danni e che è stata raddrizzata secondo il protocollo previsto.: le parole di Max Sirena È ladi questo primo periodo di test, necessari per raccogliere tutti i dati per la costruzione dell’AC75 che gareggerà nella 37esima America’s Cup. L’account YouTube della Coppa America ha pubblicato il, con il commento di Max Sirena: “Eravamo usciti con poco vento per provare il J1, ma poi il vento è aumentato in fretta fino a 16-18 nodi tanto ...

OA Sport

Cagliari -, senza conseguenze, per Luna Rossa LEQ12 ieri a Cagliari. Il prototipo italiano ha scuffiato in una puggiata con vento sui 20 nodi e onda formata. Il monofoil è stato prontamente ...Al 28' laespulsione per i padroni di casa. Randis, già ammonito, si prende il secondo ... Carella viene messo giù in area ed è rigore, dagli undici metri Larosa non lascia scampo a. ... VIDEO Luna Rossa, seconda scuffia in allenamento! Cosa si è fatta la barca. Max Sirena: "Onde oltre un metro" Si tratta della seconda scuffia avvenuta nel corso di questo primo periodo di test con la barca che serve a raccogliere i dati per costruire l’AC75 con cui partecipare alla America’s Cup 2024.Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...