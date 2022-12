leggo.it

Ha investito ed ucciso Mara Visentin e Miriam Cappelletto , perché stava guidando in stato di ubriachezza . Ora Ronnie Levacovic , il25enne accusato di duplice omicidio stradale , ha chiesto il rito abbreviato, che gli consente di ottenere uno sconto di pena di un terzo, come prevede il codice penale. 'In trenta secondi ho ...L'uomo, di etnia, è accusato di duplice omicidio stradale, aggravato dal fatto di essere stato, al momento di provocare l'incidente,. 'In trenta secondo ho distrutto la mia vità e quella ... Rom ubriaco alla guida tamponò due donne a 125 km all'ora, morte sul colpo. Ora chiede sconto di pena Ha investito ed ucciso Mara Visentin e Miriam Cappelletto, perché stava guidando in stato di ubriachezza. Ora Ronnie Levacovic, il rom 25enne accusato di duplice omicidio stradale, ha ...PREGANZIOL (TREVISO) - Tragedia del Terraglio, la difesa ha deciso: Ronnie Levacovic, il 25enne rom responsabile dell'incidente in cui morirono le due amiche Mara Visentin, 63 anni, e ...