Mondiali | caos Germania | salta la prima testa | si dimette Oliver Bierhoff

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022)è lavittima del flop dellaaiin Qatar: l’ex attaccante ha accettato dirsi da amministratore delegato delle squadre nazionali e dell’accademia di calcio federale. La federazione calcistica tedesca afferma cheha accettato di rescindere prematuramente il suo contratto, che doveva durare fino agli Europei 2024, che si giocheranno proprio inlascia dopo 18 anni da dirigente della federazione: aveva iniziato nel 2004 come team manager della Nazionale, per poi assumere nel 2018 la guida di tutte il settore. “ha fatto un ottimo lavoro”, ha detto in una nota il presidente della federazione Bernd Neuendorf. “Anche se gli ultimi tornei non ...