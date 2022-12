Marocco | problemi alla schiena per Amrabat | proverà ad esserci contro la Spagna

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ore di apprensione nel ritiro del, che alle 16:00 scenderà in campo per il suo match di ottavi di finalelain Qatar. Sofyanha infatti accusato un problemaed è in dubbio per il matchla formazione di Luis Enrique. Il centrocampista della Fiorentinaa fare di tutto per essere a disposizione del tecnico Regragui e della sua nazionale, che prova a raggiungere i quarti di un Mondiale per la prima volta. SportFace.

Oggi si chiude con gli ottavi: il Portogallo non avràcon la Svizzera, mentre la Spagna dovrà fare grande attenzione al. @GianniVisnadi... della ricerca delle migliori soluzioni per i gravi e urgentidell'alimentazione e della sanità, tenendo conto non solo del legittimo profitto, ma anche del bene comune. di Adriano...Secondo quanto riferito da Voetbal International il centrocampista della Fiorentina e del Marocco, Sofyan Amrabat, sarebbe in dubbio per l'importantissima sfida di oggi pomeriggio contro ...Qatar 2022, si avvicina la sfida tra Marocco e Spagna: la Nazionale di Regragui sarebbe in ansia per Sofyan Amrabat ...