L' Ue corre ai ripari sull' immigrazione | pronto un piano per la rotta balcanica 

Inter-News.it

Luis Enriquecon Morata e Soler per Gavi e Asensio, nel Marocco esce Boufal, tra i migliori in campo. Cambiati alcuni addendi, il risultato resta drammaticamente lo stesso: un ...... avere a che fare con i cattivi odori non piace a nessuno e per questo siin casa e sui vestiti . Certo è che se nessuno vuole un maglione o una stanza che emanano aromi sgradevoli,... Thuram alla Gosens, l’Inter corre ai ripari per l’estate. Correa No, Lukaku!