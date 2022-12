Luca Traini | l' uomo che tentò una strage di migranti a Macerata è stato premiato a un concorso di poesie

(Di martedì 6 dicembre 2022) commenta, il 32enne che il 3 febbraio 2018 ferì seia colpi di pistola per le strade die che per questo ècondannato in via definiva a 12 anni di carcere per ...

commenta, il 32enne che il 3 febbraio 2018 ferì sei migranti a colpi di pistola per le strade di Macerata e che per questo è stato condannato in via definiva a 12 anni di carcere per strage, con l'..., il 32enne di Tolentino (Macerata), condannato in via definiva a 12 anni di carcere per strage, con l'aggravante dell'odio razziale per il raid di Macerata, tenta la strada della poesia. ...Sembra incredibile, ma Luca Traini è risultato terzo a un poetry slam, una disfida in versi tra poeti e detenuti, che ha chiuso il laboratorio “Ora d’aria” organizzato dall’associazione Nie Wiem, in c ...Luca Traini, il 32enne di Tolentino (Macerata), condannato in via definiva a 12 anni di carcere per strage, con l'aggravante dell'odio razziale per il raid di Macerata, tenta la strada della poesia.