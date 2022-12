Il calciatore Manolo Portanova condannato a 6 anni per stupro di gruppo 

(Di martedì 6 dicembre 2022) Seidi reclusione aldel Genoa. E' quanto ha stabilito oggi il Gup del tribunale di Siena Ilaria Cornetti. Il giovane, 22, e' finito a processo con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. A processo econ gli stessidi pena anche suo zio Alessio Langella. Un terzo indagato Antonio Cappiello, che ha aveva scelto il rito ordinario e' stato rinviato a giudizio. Un altro indagato, il quarto, all'epoca dei fatti minorenne, sara' giudicato dal Tribunale dei minori di Firenze. I fatti risalgono alla notte tra il 30 e il 31 maggio dello scorso anno in una abitazione nel centro storico di Siena. Qui si sarebbero appartatie la giovane finche' non sarebbero sopraggiunti gli altri tre ragazzi. ...

