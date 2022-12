I giocatori azzurri hanno deluso ai Mondiali | ma il Napoli di Spalletti avrebbe potuto diventare campione del mondo ?

(Di martedì 6 dicembre 2022) La sonora batosta rimediata dalla Corea del Sud contro il Brasile ha spedito a casa l’ultimo atleta deldiimpegnato nei campionati deldel Qatar. Kim è in vacanza come gli altri suoi quattro colleghiche avevano già salutato la competizione. Si godranno qualche giorno di vacanza prima di tornare agli ordini diche sta preparando la squadra azzurra alla ripartenza di campionato fissata il prossimo 4 gennaio a San Siro contro l’Inter. Il bilancio della spedizione dei calciatori delè stato deludente ma in linea con le previsioni. Nessuno degliera impegnato in Nazionali accreditate della vittoria finale o dei piazzamenti più importanti., e tutti i tifosi del, ...

Tutto Napoli

>Alla vigilia del viaggio per Madrid, coach Mangone ha scelto i 12che parteciperanno alla 15a edizione del Torneo di Iscar, in programma nella città della ... il 10 dicembre gli...... i duedi colore che alla fine del torneo furono eletti migliori. Leonidas '...anche ad un telegramma del duce che sarebbe stato spedito in Francia al capitano degli, ma la ... Mondiali, 26 giocatori di Serie A sono già a casa: restano due azzurri, l'Inter ne ha il doppio Il Napoli sta pensando di riportare in Italia una vecchia conoscenza dei tifosi del Milan: gli azzurri fiutano il grande colpo ...Il futuro di un giocatore del Napoli è fortemente in bilico, con gli azzurri che hanno fissato l'incontro decisivo con il suo entourage.