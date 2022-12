Harry e Meghan | l’attesa docuserie Netflix ha già deluso i fan | ecco perché

(Di martedì 6 dicembre 2022) I due trailer diffusi daper annunciare l’arrivo dellasul PrincipeMarkle stanno facendo discutere. I primi episodi usciranno l’8 dicembre, ma molte cose già non tornano. Neltflix ha anticipato l’uscita della serie sui duchi di Sussex con due filmati, per un totale di due minuti. I fan più attenti e appassionati hanno analizzato i filmati trasmessi e scoperto che nel montaggio sono stati usati video e foto di repertorio in qualche modo artefatti. Con una media di un’imprecisione ogni trenta secondi. Vediamo insieme quali sono. Il principeterrorizzato Nel primissimo trailer pubblicato, si vede una foto diche si protegge dai flash delle macchine fotografiche dei paparazzi. Si tratta di una foto del 2007 ritagliata per omettere un ...

Alle varie polemiche sulla docu - serie, se n'è appena aggiunta un'altra, scatenatasi dopo la diffusione in streaming da parte di Netflix del primo trailer ufficiale dello show. La polemica verte su un'immagine in ...Kate Middleton e William in risposta agli attacchi diMarkle hanno condiviso sul loro profilo Instagram alcune foto mai viste del dietro le quinte della serata di gala in occasione del Earthshot Prize che li ha visti protagonisti assoluti. ...La serie esce l’8 e il 15 dicembre. Harry: «Si parla di monarchia e dolore delle donne che entrano a corte» La serie su Harry e Megan esce su Netflix l’8 e il 15 dicembre. Un evento mediatico tra… Leg ...Nuove scottanti rivelazioni nel nuovo documentario firmato dai Sussex, in arrivo su Netflix giovedì 8 dicembre.