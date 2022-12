Gf Vip | Daniele svela il segreto di Luca Onestini su Nikita | ' Lo capisce anche un cieco' Cos' ha detto

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nella casa del GF Vip ,Dal Moro è sembrato più volte sofferente e pronto a sbottare. Le sue ultime parole fanno intendere che non corre buon sangue tra lui e. Belen Rodriguez ...

... il dettaglio che la incastra GFVip, lite furiosa tra Patrizia Rossetti eDal Moro dopo la diretta: quello che ha fatto lui ha lasciato tutti senza parole Gf, Antonella Fiordelisi in ...Nella casa del GFDal Moro è sembrato più volte sofferente e pronto a sbottare. Le sue ultime parole fanno intendere che non corre buon sangue tra lui e Luca Onestini . Belen Rodriguez spia Antonino ...Ormai è una certezza: Ginevra Lamborghini tornerà nella casa del GF Vip dopo la squalifica arrivata due mesi. Belen Rodriguez spia Antonino Spinalbese al GFVip: ...Nella casa del GF Vip, Daniele Dal Moro è sembrato più volte sofferente e pronto a sbottare. Le sue ultime parole fanno intendere che non corre buon sangue tra lui e ...