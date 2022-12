Bergamo | in città arrivano 35 garage monoposto per le biciclette

Leggi su bergamonews

(Di martedì 6 dicembre 2022). Il Comune diprosegue nel lavoro di incentivo dell’uso della bicicletta in: mentre sono in corso i lavori per collegare lae il quartiere di Colognola alla ciclabile di Stezzano e del Kilometro Rosso e a poche settimane dall’avvio del progetto PIN Bike – che paga coloro che usano la bici per spostarsi inper andare a scuola o al lavoro –inanche i Bike Box. Per bike box in pratica si intende uno spazioso armadietto in grado di contenere al suo interno una bicicletta. Nel nostro paese sono poco conosciuti (anche se in alcunegià esistono), ma in realtà questa soluzione è adottata già tempo con successo da diversi paesi europei e non (ad esempio l’Olanda e il Giappone), per fronteggiare i furti ...