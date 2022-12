Ultime Notizie – Covid | vecchio farmaco potrebbe prevenire contagio da ogni variante | lo studio

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Uneconomico e già disponibile, usato per trattare una malattia del fegato che si chiama colangite biliare primitiva,-19 sbarrando a tutte le varianti del virus Sars-CoV-2 – presenti e future – la porta d’ingresso alle cellule degli organi bersaglio. A proporre una nuova possibilità d’impiego dell’acido ursodesossicolico (Udca), un medicinale fuori brevetto che si assume per bocca, è unopubblicato su ‘Nature’ da un team di scienziati coordinati da Fotios Sampaziotis del Wellcome-Mrc Cambridge Stem Cell Institute dell’Università di Cambridge e dell’Ospedale di Addenbrooke (Uk), in collaborazione con Ludovic Vallier del Berlin Institute of Health at Charité (Germania). Il lavoro è stato condotto su organoidi (modelli d’organo miniaturizzati fabbricati in ...

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 2 dicembre c è sciopero ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... non giungono buonedalla Spagna su Youri Tielemans. Il forte centrocampista del Leicester, ... Secondo leindiscrezioni, però, la destinazione catalana non sembra essere in cima alle ... Ucraina, ultime notizie. Ucraina, raffica di missili dopo esplosioni in due aeroporti russi. Razzo ... La Fiorentina è una società sicuramente attenta e lungimirante, ma nel caso del centrocampista Sofyan Amrabat le cose non sono andate proprio come in terra viola ci si sarebbe aspettati. Il ...(ANSA) - ROMA, 05 DIC - La Russia ha "un enorme esercito" di volontari civili composto da 21 milioni di persone. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dalla Tass, in occasione della ...