Noi ovviamente siamo totalmente fuori dal congresso", ricorda Matteoche nella sua Enews, lancia comunque una stoccata al suo ex partito: "Continueranno a prendersela con me o inizieranno a ...I Ds e la Margherita, provenienti dalle ceneri l'uno del Pci, l'della Dc, erano po' come l'... I due (non più tanto) giovani allievi del maestro jedi Matteo(poi s'è scoperto che in realtà ... Renzi altro attacco al Pd: “Se la prendono sempre con me ma io li portavo a vincere…” Non è una colpa, ma i nomi in corsa per la segreteria del Pd, da Bonaccini a Nardella, da Ricci a De Micheli, in un modo o nell’altro, sono da sempre vicini a Renzi. Lucia Annunziata in un suo ...Il leader di Italia Viva Matteo Renzi continua ad attaccare il Pd sostenendo che il democratici se la prendono sempre con lui. Ma non sarà vero il contrario