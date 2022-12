Ragazzina accoltellata a morte in Germania | fermato un richiedente asilo eritreo di 27 anni

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) È unl’uomo che stamattina in, a Illerkirchberg, un piccolo centro a sud di Ulm, tra Stoccarda e Monaco di Baviera, ha accoltellato aunadi 14e ne ha ferita gravemente un’altra di 13, mentre andavano a prendere lo scuolabus. L’uomo, dopo l’accoltellamento, si era nascosto in un centro di accoglienza per rifugiati, nel quale la polizia ha fatto irruzione, arrestandolo insieme ad altri due uomini, anche loro eritrei, presi in custodia per essere interrogati. La testimonianza dell’altra vittima: lasenza una ragione Benché l’arresto sia avvenuto nell’immediatezza dell’accoltellamento, per tutto il pomeriggio le notizie intorno al caso sono rimaste fumose, ...