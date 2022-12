Migliori ETF 2023 | tre tipologie su cui investire l’anno prossimo

Leggi su risparmioggi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) In cerca delledi ETF su cuinel? L’attività di consultazione potrebbe non essere facile per due differenti motivi: da un lato c’è infatti c’è il crescente interesse degli investitori verso tutta l’asset class dei fondi a gestione passiva (spesso preferiti alle singole azioni grazie al loro minor profilo di rischio) e dall’altro c’è un offerta sempre più vasta (nell’ultimo anno sono state immesse sul mercato numerose altredi ETF). Come orientarsi in questo contesto? Un buon punto di partenza potrebbe essere quello di scegliere quelle aree tematiche che, alla luce dei trend generali che si sono imposti nell’ultima parte del 2022,potrebbero continuare ad essere sulla cresta dell’onda. Una volta ...