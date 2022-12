“Mi fai venire un infarto” | la reazione ormai virale di Levante all’annuncio di Amadeus

(Di lunedì 5 dicembre 2022)ha finalmente reso noti i nomi dei partecipanti alla 73° edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 7 all’11 febbraio 2023.ha filmato la sua. Il conduttore, pronto per dirigere il Festival insieme a Gianni Morandi e alla sua co-conduttrice speciale Chiara Ferragni, ha fatto l’annuncio ieri sul Tg1 delle 13.30, rivelando i nomi dei 22 Big in gara. La cantautrice siciliana, all’anagrafe Claudia Lagona, ha postato un video su Instagram della suamentre ascoltava l’annuncio di. Mentre il conduttore continuava a snocciolare nomi, senza fare il suo, la cantante, seduta sul divano con la mano sulla bocca, iniziava seriamente a preoccuparsi, fino a quandonon l’ha chiamata per penultima. “Ma sei pazzo, ...

