Giucas Casella | il figlio chirurgo salva la vita ad una 12enne caduta da cavallo

Dopo aver inizialmente accettato tale incarico, Signorini non si è presentato, senza avvisare o dare alcuna giustificazione a quanto pare, venendo così sostituito in corsa da. Tanti ...All'ultimo, come testimone, è stato scelto. La festa è continuata in un castello subito fuori Roma, dove la sala del banchetto era stata allestita con fiori freschi sulle sfumature ...I due si sono sposati con rito religioso presso la basilica di San Bartolomeo all'Isola Tiberina a Roma. Il conduttore del "GF Vip" sostituito in corsa da Giucas Casella ...Dopo la proposta all'interno della casa del Grande Fratello Vip, l'esplosiva showgirl è convolata a nozze a Roma con l'arredatore che le ha rubato il cuore. Tanti gli ex gieffini presenti ...