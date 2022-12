Fonti | Fazzolari non mette in discussione autonomia Bankitalia

"Nessuna polemica o volontà di mettere in discussione l'autonomia della Banca d'Italia". Lo affermanodi governo a proposito delle parole del sottosegretarioche "non ha mai messo in discussione l'autonomia di Bankitalia. Anzi, ribadisce il pieno apprezzamento per l'operato di via ...Sonodi governo a inquadrare così le parole di, sulla linea manifestata oggi in audizione alla Camera da Bankitalia, sul tema del tetto al contante e della soglia per l'uso dei Pos. ...Sono fonti di governo a inquadrare così le parole di Fazzolari, sulla linea manifestata oggi in audizione alla Camera da Bankitalia, sul tema del tetto al contante e della soglia per l'uso dei Pos.Economia - Il sottosegretario per il programma commenta le critiche di via Nazionale alla Legge di bilancio. Rivolto a Conte: "Non bluffi sul reddito, per chi ha ...