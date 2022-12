Fiorello e Marco Baldini | è veramente finita? Tutti i motivi dell’allontanamento

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Un duo strepitoso di cui ormai non si sente più parlare. E’ davverotra? Il più grande showman dii tempi,, sta tornando con il morning show Viva Rai 2! a partire dal 5 dicembre, ore 7:15. Annunciando il primo ospite di questo straordinario debutto, Amadeus, non potrà esimersi dal parlare proprio del Festival di Sanremo. Grande fibrillazione perciò per questo ritorno in grande stile, godendo, nel frattempo di piccole pillole su Rai Play di Aspettando Viva Rai 2!, la rassegna stampa più esilarante della giornata, svegliandosi perciò con il sorriso.-Ilovetrading.it-(Fonte: Google)Si avvarrà di volti noti del mondo dello spettacolo per la conduzione come Fabrizio ...