Elden Ring | un fan gioca al titolo su un enorme schermo cinematografico

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Untore appassionato diha condiviso una foto della sua incredibile impresa di gioco:re all’ultimo successo di FromSoftware su unoe più precisamente al teatro del Queensland, in Australia. L’, riempito con il logo del gioco, è uno dei più grandi possibili su cuire, ed è incredibilmente bello e testimonia quanto possa essere grande l’amore dei fans per il gioco.ha accumulato un incredibile seguito di fans fin dalla sua uscita all’inizio di quest’anno; il gioco inoltre non mostra segni di rallentamento e continua ad essere molto apprezzato eto. Su Reddit, l’utente SuperSloth07 ha mostrato con orgoglio ...

Non sarebbe un sogno giocaresul gigantesco schermo di una sala cinematografica Qualcuno ha seriamente realizzato questa visione affittandone una solamente per giocarci al suo videogioco preferito, per poi ...Quest'anno, soprattutto grazie alla durata ridotta dell'evento e alla presenza di God of War: Ragnarok ed, si prevede un nuovo record di spettatori, quindi non sorprende la scelta di ...Hidetaka Miyazaki ammette di «non avere idea» della ragione per cui Elden Ring è riuscito ad avere così tanto successo sul mercato.Giocare a Elden Ring sul maxi schermo di un cinema vi sembra una impresa impossibile In Australia c'è chi lo ha fatto.