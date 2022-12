Carlo Verdone | la confessione che lascia a bocca aperta | “Non ho avuto vita sociale per mesi”

Tv Sorrisi e Canzoni

Enrico Casarini Si puo' vedere su John Lennon in "Beautiful boy" cantava: "La vita è quel che ti succede mentre sei impegnato con altri progetti". Chissà se un beatlesiano doc comeaccetterebbe di sentirsi proporre queste parole come trama super sintetica per la sua serie televisiva "Vita da" . Probabilmente sì, perché la seconda stagione , che lui ora sta ...Per il cinema ha recitato in Posti in piedi in paradiso, regia di(2012) e Dietro la notte, regia di Daniele Falleri (2021) In una intervista l'attrice ha detto: "Sono consapevole del ... Carlo Verdone: «Per girare “Vita da Carlo” ci vuole un fisico bestiale» Chissà se un beatlesiano doc come Carlo Verdone accetterebbe di sentirsi proporre queste parole come trama super sintetica per la sua serie televisiva “Vita da Carlo”. Probabilmente sì, perché la ...Guardate il trailer e scoprite la data d'uscita del nuovo documentario Il mio amico Massimo, dedicato alla vita e alla carriera di Massimo Troisi.