Caos stipendi | la Juventus non è l’unica | scoppia lo scandalo in Serie A

(Di lunedì 5 dicembre 2022) L’inchiesta Prisma ha gettato nella confusione l’ambiente, che però non è l’unico ad avere problemi di questo calibro. La situazione alla Continassa continua ad essere tutto, meno che rosea. Laha infatti visto in pochi giorni le dimissioni del suo CdA, forse vittima di un golpe, una sorta di colpo di stato. La questione, però, è ancora poco chiara. Sotto la lente d’ingrandimento della Procura, con l’inchiesta Prisma partita nel maggio dello scorso anno, ci sarebbero finite delle plusvalenze sospette e alcuni, comprese le carte segrete di Ronaldo. Ciò che però si chiedono ora i tifosi in maniera sempre più insistente è questo: com’è possibile che solo lasia stata coinvolta? Moltissime società, in Italia e probabilmente nel resto dell’Europa e del mondo, hanno portato a termine ...

... l'annuncio di una intesa raggiunta con i calciatori il 28 marzo 2020, in pienopandemico con il calcio italiano 'congelato' per far loro rinunciare a 4. "Chi c'era a casa di Agnelli": ...Non bastasse ilsulle plusvalenze false e le dimissioni in massa di tutto il CdA, si registra ...contabili e l'indicazione del residuo degli emolumenti dovuti al giocatore per la "manovra...Il portoghese ha richiesto gli atti del procedimento penale in cui sono contenuti i dettagli sulle manovre stipendi Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo vuole avere ...Ronaldo e la Juve: una storia finita repentinamente nella tarda estate del 2021. Ma con ogni addio, potrebbe lasciare strascichi. E anche pesanti secondo quanto dice La Gazzetta dello Sport 19,9 milio ...