Belen Rodriguez e lo scherzo di cattivo gusto in diretta tv | “Ti ciulano tutti”

(Di lunedì 5 dicembre 2022)è sicuramente una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo e i fan la seguono sempre con piacere. Ieri ha condotto al fianco di Teo Mammuccari Le iene ma qualcosa l’ha lasciata senza parole. La conduttrice è al timone de Le Iene al fianco di Teo e la coppia è davvero affiatata e tra battibecchi e ironia hanno raccolto il pieno consenso del pubblico.-ilovetrading.itnon perde occasione per punzecchiare Teo e la stessa cosa vale per lui che ad ogni occasione bacchetta la showgirl argentina. Nella puntata che è andata in onda il 29 novembre però unoè andato troppo oltre e ha lasciato senza parole la presentatrice.e lodi ...

Stile e Trend Fanpage

Leggi anche > GF Vip, 'chi si sposa per soldi è una p.......a': la frase di Edoardo davanti a Giaele fa discutere Partendo dall'ex compagno di, sembra che al noto hair stylist verrà ...Il volto di Forum sempre sfogandosi con Nikita e Luca Onestini, ha continuato a esternare tutta la sua rabbia contro l'ex di: 'Non riesco nemmeno a fare il suo nome'. Inoltre per l'... Belén Rodriguez con la gonna a pieghe (e il top in onore di Luna Marì) Si prevede una puntata scoppiettante quella di stasera al Gf Vip. A dare le anticipazioni è la pagina The Pipol Gossip, che su Instagram ha riportato alcuni ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-ba081720-54da-e70c-58fe-64f17afa45 ...