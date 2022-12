Violenta tromba d’aria | la provincia in emergenza | allagamenti | alberi caduti e strade chiuse

roccabernarda maltempo santa severina 4 notizie correlate oggi, 09:57 Anche Capo Colonna colpita dad'aria: danni ingenti ma nessun ferito oggi, 08:58d'aria colpisce Isola ...Con il passare delle ore emergono nuovi dettagli sullad'aria che ha colpito il crotonese. Sono infatti sempre maggiori le segnalazioni di danni ad abitazioni, ma anche ad attività agricole e commerciali , interessate nella notte dal ...ISOLA CAPO RIZZUTO(KR)/ Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nella scorsa notte su Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, causando molti danni soprattutto nelle zone di Seleno e Capo Rizzut ...Tetti scoperchiati e alberi abbattuti nel Crotonese a causa di una violenta tromba d’aria, danni ingenti per maltempo in diversi centri della provincia CROTONE – Danni per il maltempo e le forti ...