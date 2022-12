Thomas Hobbes | lo stato di natura e la ragione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 dicembre 2022)è un filosofo nato a Westport, in Inghilterra, nel 1588. Studente dell’Università di Oxford, ha visitato l’intera Europa nella quale ha vissuto maggior parte della sua vita. Fin da bambino è appassionato di lettere classiche, diventa esperto della lingua greca e latina. Nel suo secondo viaggio in Europa ha la fortuna di fare la conoscenza di Galileo Galilei, esprimendo un grande sostegno per la sua filosofia perché lo considera il fondatore della nuova fisica. Dal 1640 al 1651 vive a Parigi in esilio volontario. Durante questi anni diventa precettore per il futuro Carlo II presso la corte inglese in temporaneo esilio nella città francese. Nel 1651 pubblica la sua opera più importante, il Leviatano. Tornato in Inghilterra continua gli studi e le pubblicazioni fino all’anno della sua morte avvenuta nel 1979....