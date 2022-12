Roma Est | cade dallo scooter e precipita dal parcheggio multipiano del centro commerciale

La ragazza avrebbe perso il controllo del moptorino sulla rampa di accesso: il mezzo è scivolato, lei è caduta nel vuoto. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Tor ...Grave incidente al centro commerciale, a Nuova Ponte di Nona. Una ragazza , mentre era in sella al suo scooter , come riferisce La Repubblica, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitata dall'ultimo piano del parcheggio ...Grave incidente al centro commerciale Roma Est, a Nuova Ponte di Nona. Una ragazza, mentre era in sella al suo scooter, come riferisce La Repubblica, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitata d ...La ragazza avrebbe perso il controllo del moptorino sulla rampa di accesso: il mezzo è scivolato, lei è caduta nel vuoto. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Tor Vergata ...